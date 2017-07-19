Abruzzo: pubblicato bando per indennizzare maggiori costi pesca e acquacoltura -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese armatrici di imbarcazioni da pesca, compresi i pescatori autonomi che armano in proprio il peschereccio e quelli operanti nelle acque interne, e le imprese di acquacoltura.
Il bando si applica all'intero territorio regionale sulla base della sede legale o operativa dell'impresa richiedente.
Gli indennizzi riguardano i maggiori costi sostenuti nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026.
L'intensita' dell'aiuto e' pari al 100 per cento dell'indennizzo riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili. L'importo complessivo non potra' superare gli 80 mila euro per ciascuna imbarcazione da pesca e i 360 mila euro per ciascuna impresa acquicola.
com-Dca.
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