Abruzzo: presentato progetto Smart Skills promosso da Regione e FormezPA

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Presentato il progetto Smart Skills Abruzzo, promosso dalla Regione Abruzzo e realizzato insieme al FormezPA. Cuore dell'iniziativa e' la creazione di un Osservatorio regionale che consentira' di monitorare sistematicamente l'evoluzione del mercato del lavoro, individuare i fabbisogni professionali emergenti e supportare l'aggiornamento del sistema regionale delle qualificazioni. Saranno i Poli di Innovazione e le associazioni di categoria a individuare un campione ristretto di imprese da coinvolgere in un'indagine pilota, funzionale alla successiva rilevazione massiva. Nella selezione sara' data particolare attenzione alle aziende impegnate nei settori della transizione green, intelligenza artificiale, cybersecurity, deep tech e biotecnologie, ambiti che rappresentano le principali direttrici di trasformazione del mercato del lavoro nei prossimi anni. A condurre le interviste saranno gli esperti del gruppo di lavoro di FormezPA.

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