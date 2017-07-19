Abruzzo: parte il concorso 'L'Europa siamo noi' per studenti scuole superiori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Raccontare l'Europa attraverso gli occhi dei ragazzi, traducendo l'impatto dei fondi comunitari in una visione creativa e consapevole. Entra nel vivo 'L'Europa siamo noi. I ragazzi conoscono la Commissione europea', il concorso della Regione Abruzzo che invita gli studenti delle quarte classi delle scuole superiori a diventare protagonisti attivi della cittadinanza europea. L'iniziativa e' un'opportunita' che permette di approfondire e capire compiutamente il valore della programmazione dei fondi FESR e FSE+ e come essa incida concretamente sul territorio abruzzese. Ai partecipanti e' richiesta la realizzazione un video originale della durata massima di cinque minuti su come l'Unione europea influenza la vita quotidiana e lo sviluppo delle comunita' locali.

