Abruzzo: parte il concorso 'L'Europa siamo noi' per studenti scuole superiori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Sulla base dei criteri di valutazione previsti dal regolamento - che spaziano dall'innovazione e creativita' dell'idea alla chiarezza espositiva, fino all'efficacia comunicativa dell'elaborato - una commissione di esperti selezionera' il progetto vincitore. La classe che sapra' meglio interpretare gli obiettivi dell'iniziativa si aggiudichera' un viaggio istituzionale a Bruxelles. Per quattro giorni, i vincitori avranno l'opportunita' di entrare nel cuore delle istituzioni comunitarie e conoscere da vicino il funzionamento della Commissione europea. Il termine ultimo di presentazione dei lavori e' il 30 marzo 2026.

