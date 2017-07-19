Abruzzo: oltre 10 milioni di euro per 7 Comuni contro rischio idrogeologico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - Sottoscritte le convenzioni relative al Piano Stralcio 2025 - Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nei Comuni di Lettomanoppello, Corropoli, Bucchianico, Gessopalena, Cagnano Amiterno, Roseto degli Abruzzi e Rosciano. 'In Abruzzo non esistono Comuni di serie A e Comuni di serie B: le risorse vengono assegnate sulla base di graduatorie, punteggi e criteri oggettivi, istruiti dagli uffici regionali e certificati con atti formali. Questo Piano', ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. 'E' la dimostrazione di un metodo trasparente e rigoroso, fondato sulle priorita' e sulle urgenze dei territori e su una programmazione seria - ha aggiunto Marsilio - Un lavoro di pianificazione preventiva che oggi consente di spendere subito le risorse e di vedere rapidamente realizzate le opere. Ritengo che gli oltre 10 milioni di euro stanziati per questo specifico lotto di interventi siano adeguati a completare le opere previste e, in alcuni casi, a porre le basi per interventi successivi'.

