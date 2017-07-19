Abruzzo: oltre 10 milioni di euro per 7 Comuni contro rischio idrogeologico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - 'Si tratta di un tema che sta assumendo un'importanza sempre piu' evidente, non solo a livello regionale ma nazionale, e che questa Giunta affronta con grande attenzione sin dal suo insediamento - ha dichiarato l'assessore regionale con delega alla Difesa del Suolo, Umberto D'Annuntiis - Nel tempo, sono state destinate risorse significative: 202 milioni di euro nella prima fase per la prevenzione dei danni da alluvioni, 30 milioni di fondi Pnrr, 17 milioni previsti dalla legge 177 del 2024. Dal 2020 a oggi, grazie anche ai trasferimenti del Ministero dell'Ambiente, il Piano Stralcio ha consentito di intervenire su 54 Comuni per un totale di 72 milioni di euro'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-03-26 17:13:09 (0406)PA 5 NNNN