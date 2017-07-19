Abruzzo: ok nuova organizzazione delle postazioni territoriali 118

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute, Nicoletta Veri', ha approvato la rimodulazione del sistema di emergenza 118, ampliando il numero e gli orari di operativita' delle singole postazioni territoriali. Il provvedimento, che ridefinisce l'organizzazione introdotta con la precedente delibera di giunta del 2023, prevede complessivamente 111 postazioni (sia H24 che H12): 32 postazioni H24 medicalizzate Msa (ambulanza o automedica), 48 postazioni infermieristiche Msab, 20 postazioni Msb (con soccorritore di base e avanzato), cui si aggiungono 11 postazioni stagionali.

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