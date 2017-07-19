Abruzzo: ok nuova organizzazione delle postazioni territoriali 118 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - 'Il nuovo assetto - spiega l'assessore - e' stato approvato lo scorso 29 luglio dal Crea (il comitato regionale emergenza-urgenza Abruzzo) ed e' frutto di un monitoraggio sull'attivita' svolta negli ultimi 3 anni nelle diverse postazioni: codici di gravita' prevalenti, tipologia di intervento, fasce orarie delle richieste. Questo lavoro ci ha permesso di ottimizzare le risorse disponibili, sia in termini di risorse umane, che di mezzi e di trasferire il nuovo modello nel documento tecnico approvato oggi, che risponde a quelle che sono le esigenze effettive dei territori'.

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