Abruzzo: ok giunta oltre 31 mln per dissesto idrogeologico, dighe e Tpl -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Sul fronte delle dighe e delle infrastrutture idriche, sono previsti importanti lavori di riqualificazione e manutenzione: riqualificazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano (TE) - Lotto 1 - 701.119,21 euro; Riqualificazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano (TE) - Lotto 2 - 758.880,79 euro; Recupero della capacita' di invaso del bacino di Villa Vomano (TE) - 2.000.000 euro; Interventi di ripulitura canali collettori della Traversa Incile nel Comune di Avezzano (AQ) - euro 1.934.543 euro; Manutenzione straordinaria degli invasi traversa Callisto I e Callisto II - 206.666,66 euro.

Ulteriori 985.000 euro saranno invece destinati al trasporto pubblico locale, con il progetto per la realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica e l'installazione di tecnologie ITS (Intelligent Transport Systems).A questi si aggiungono ulteriori 592.000 euro per l'acquisto di una infrastruttura cloud a supporto della gestione centralizzata del sistema di bigliettazione elettronica.

