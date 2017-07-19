Abruzzo: nasce il digital disctrict regionale, hub innovazione Centro Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - L'Abruzzo si candida a diventare l'hub dell'innovazione del Centro Italia con la nascita dell'Abruzzo Digital District (ADD). Il nuovo Distretto Regionale Digitale nasce con l'ambizioso obiettivo di rappresentare il settore tecnologico regionale e agire come braccio operativo per l'attuazione delle policy sulla digitalizzazione, in piena coerenza con la Strategia S3 e l'Agenda Digitale Regionale. 'Abruzzo Digital District nasce per aggregare e far crescere l'intera regione. La sua missione piu' nobile e' aiutare le piccole e piccolissime realta', gli artigiani e quelle imprese che oggi faticano a stare al passo perche' meno attrezzate o digitalmente alfabetizzate. Chi si ferma all'abitudine e' condannato a restare indietro: un'azienda non puo' permettersi di ignorare l'impatto dell'Intelligenza Artificiale o dei nuovi metodi di interazione con il mercato', ha commentato il presidente della Regione, Marco Marsilio.

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