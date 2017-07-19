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            Abruzzo: nasce il digital disctrict regionale, hub innovazione Centro Italia -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - L'Assessore alle Attivita' Produttive, Tiziana Magnacca, dal canto suo, ha parlato di 'un motore trasversale per la competitivita'' evidenziando il valore strategico del progetto. 'Il distretto sara' il motore del trasferimento tecnologico verso i nostri settori tradizionali: manifatturiero, agricoltura e turismo - ha detto l'assessore Magnacca -. Vogliamo che ogni PMI abruzzese, specialmente quelle impegnate nel delicato ricambio generazionale, trovi qui il supporto per innovare i propri processi. Rafforzando il comparto digitale, puntiamo a innalzare il PIL regionale e a contrastare la fuga dei cervelli, trattenendo i talenti nel nostro territorio'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 17-05-26 13:07:21 (0278)PA 5 NNNN

              


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