Abruzzo: Meloni, regione tornata a correre, ha prodotto ricchezza e occupazione

Merito di imprese e lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 set - "L' Abruzzo e' una regione che in questi ultimi anni e' tornata a correre, producendo ricchezza e occupazione per se stessa e per l'Italia intera. E a dirlo non sono io, sono i numeri. Dal 2022 al 2025 il Pil regionale e' cresciuto dell'11,8 per cento, quasi 5 punti in piu' della media nazionale; mentre la disoccupazione e' scesa sotto la media nazionale, e questo non accadeva, credo, da oltre trent'anni". Cosi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio in occasione della sesta edizione dell'Abruzzo Economy Summit.

"Il merito di questo successo - ha aggiunto Meloni - e', prima di tutto, del dinamismo delle imprese e dei lavoratori abruzzesi. Di un territorio, cioe', che puo' contare su distretti industriali di eccellenza e su comparti produttivi ad alto valore aggiunto".

vmg

(RADIOCOR) 25-09-26 11:25:17 (0242) 5 NNNN