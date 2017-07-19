Abruzzo: Meloni, avanti con sostegno Governo con provvedimenti concreti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 set- "Il vostro e' un territorio che sta crescendo molto e che il Governo vuole continuare a sostenere, con provvedimenti concreti, con provvedimenti strutturali". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Abruzzo Economy Summit. "A partire - ha annunciato - dagli investimenti sulle infrastrutture, sui porti e sugli aeroporti. Come la ferrovia Pescara-Roma, la Fondovalle Sangro o l'Aeroporto d'Abruzzo, che oggi viaggia verso il milione e mezzo di passeggeri. Ma anche dando stabilita' a misure che hanno dimostrato tutta la loro efficacia, come la Zes Unica del Sud, che in Abruzzo ha consentito di aprire insediamenti industriali in tempi record'.

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