Abruzzo: Marsilio, accordo sviluppo e coesione e' una grande opportunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Montesilvano, 07 feb - 'Il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 rappresenta una grande opportunita' per la Regione Abruzzo. Una grande sfida che ci portera' ad attuare sull'intero territorio abruzzese quasi 200 nuovi interventi, oltre a quelli gia' avviati con l'anticipazione, per continuare a ridurre il divario che ancora esiste con le regioni piu' sviluppate d'Italia". Cosi' il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, in occasione della firma, a L'Aquila, dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo 2021-2027, del valore complessivo di 1 miliardo e 257 milioni. "Stiamo parlando - ha sottolineato Marsilio - di strategia, stiamo parlando di visione rispetto alle imprevedibili e impegnative sfide che abbiamo affrontato nell'ultimo triennio. La firma di questo accordo aggiunge un ulteriore tassello alle politiche di sviluppo della Regione Abruzzo, che e' in assoluto la prima Regione del Centro Sud a siglarlo, grazie all'efficace coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui l'Abruzzo sta collaborando con grande impegno. L'intensa attivita' di confronto e collaborazione tra il Governo e la Regione sta garantendo il presidio della necessaria complementarieta' e addizionalita' con le altre risorse gia' attive sul territorio abruzzese, ovvero quelle della programmazione comunitaria per il periodo 2021 - 2027 Fesr e Fse+ e quelle del Pnrr'.

Fil

(RADIOCOR) 07-02-24 19:32:18 (0688)PA,FONUE 5 NNNN