Abruzzo: la giunta regionale istituisce il Tavolo permanente della Moda -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - In particolare la delibera muove su sei direttrici: 1) monitoraggio e analisi del comparto per realizzare un osservatorio costante sull'andamento del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e pelletteria in Abruzzo, analizzando i dati occupazionali, il volume d'affari e l'impatto della rete distributiva locale; 2) integrazione filiera-commercio; 3) supporto all'Internazionalizzazione e marketing territoriale; 4) innovazione e transizione green; 5) semplificazione e accesso al Credito; 6) tutela e legalita': per promuovere azioni di contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale a tutela delle imprese regolari e dei consumatori, in linea con i principi di concorrenza leale. com-Dca.

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