Abruzzo: L'Aquila sede di Spaceraise 2026 per spazio e intelligenza artificiale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - 'Spaceraise - ha aggiunto Marsilio - dimostra concretamente come il dialogo tra universita', centri di ricerca, istituzioni e industria possa generare valore reale, anche grazie alla collaborazione con partner di primo piano e grandi agenzie internazionali.Particolarmente significativo e' l'approccio multidisciplinare del percorso formativo: integrare competenze tecniche e conoscenze sociali significa formare professionisti altamente qualificati e consapevoli dell'impatto delle tecnologie sulle comunita'. Come Regione crediamo in un modello di sviluppo che investe sui giovani, valorizza il capitale umano e rafforza le connessioni tra sapere e impresa', ha proseguito il Presidente.

com-Dca.

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