Abruzzo: istituito il tavolo tecnico regionale sulla celiachia
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Uniformare le procedure in tutte le 4 Asl abruzzesi per un'assistenza di eccellenza, favorendo un approccio disciplinare e omogeneo.
E' l'obiettivo del Tavolo tecnico permanente sulla Celiachia, al centro dell'incontro tra l'assessore alla Salute, Nicoletta Veri', il direttore dell'Agenzia sanitaria regionale, Maurizio Brucchi, la presidente regionale dell'Associazione Italiana Celiachia, Marta D'Amico, Rachele Ciccocioppo, docente ordinario di gastroenterologia dell'Universita' D'Annunzio e Marina Cerruto, dirigente medico della clinica pediatrica del policlinico di Chieti.
'Il Tavolo - spiega l'assessore - sara' il cuore pulsante delle nuove politiche sanitarie sulla celiachia e lavorera' alla predisposizione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) uniforme, con la strutturazione di una rete di assistenza che garantisca sicurezza e qualita' della presa in carico dei pazienti. Dalla diagnosi al follow-up, fino alla certificazione delle esenzioni, ogni cittadino deve ricevere lo stesso standard di cura in tutto il territorio regionale'.
com-Dca.
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