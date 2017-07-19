Abruzzo: istituito il tavolo tecnico regionale sulla celiachia -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - In Abruzzo, nel 2024, si registravano 6.548 pazienti celiaci, ma si stima che in realta' la popolazione celiaca totale in regione sia di circa 13mila persona, in linea con il dato nazionale di un caso ogni 100 abitante. Esisterebbe dunque un 'sommerso' di quasi il 50 per cento che non ha ancora una diagnosi clinica.
'Per migliorare la qualita' della vita dei pazienti - continua la Veri' - la Regione ha avviato una radicale trasformazione digitale del percorso assistenziale: il nuovo sistema supera i vecchi modelli burocratici introducendo l'erogazione digitale dei prodotti a carico del servizio sanitario. I cittadini abruzzesi possono cosi' gestire il proprio budget mensile in modo piu' flessibile, moderno e senza la necessita' di buoni cartacei'.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 17-05-26 14:05:56 (0314)SAN,PA 5 NNNN