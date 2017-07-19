Abruzzo: interventi immediatamente cantierabili in 13 Comuni con oltre 24 mln
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Un nuovo passo concreto nella strategia di contrasto al dissesto idrogeologico in Abruzzo: sono state sottoscritte le convenzioni relative al secondo blocco di interventi finanziati nell'ambito del PR Abruzzo FESR 2021-2027, destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico.
L'iniziativa, promossa dalla Regione Abruzzo nell'ambito della Priorita' III - Obiettivo Specifico 2.4, da' attuazione al Piano degli interventi approvato con deliberazione di giunta regionale n. 36/2026 e consente ai soggetti attuatori di avviare le attivita' operative per la realizzazione delle opere. Con la sottoscrizione vengono finanziati 13 interventi per un importo complessivo di oltre 24,3 milioni di euro, che si aggiungono ai primi 10 gia' attivati a fine 2025, per un totale di oltre 38 milioni di euro gia' programmati su una dotazione complessiva FESR pari a 60 milioni.
com-Dca.
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