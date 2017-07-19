Abruzzo: interventi immediatamente cantierabili in 13 Comuni con oltre 24 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - 'La tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini - ha detto il presidente della giunta regionale Marco Marsilio -rappresentano una priorita' assoluta dell'azione di governo regionale. Con questo ulteriore blocco di interventi finanziati dal FESR consolidiamo una strategia avviata gia' dal 2019, che mette al centro la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico. Aspettiamo ad horas, forse oggi pomeriggio, il consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. E' aperta la piattaforma per la conta dei danni e, nello stesso tempo, confidando in un importante intervento economico del governo centrale nel suo complesso, mi sono confrontato con l'Autorita' di bacino dell'Appennino centrale, per risolvere alcune criticita' perche' non vogliamo limitarci a riparare il danno ma vogliamo intervenire in maniera piu' incisiva'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-04-26 15:36:39 (0407)PA,INF 5 NNNN