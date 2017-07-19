Abruzzo: indennizzi per gli allevatori colpiti dall'epidemia di blue tongue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 gen - Possono partecipare al bando tutte le aziende agricole con sede operativa in Abruzzo che, nel corso del 2025 abbiano subito una perdita di capi a causa dell'epidemia di 'Blue Tongue Virus', certificata dal Servizio Veterinario della ASL di competenza, fino alle ore 12 del 30 gennaio, accedendo allo sportello regionale https://rasportello.regione.abruzzo.it/ - sezione 'Agricoltura'. 'Il bando rappresenta una risposta concreta e tempestiva alle esigenze del comparto zootecnico - conclude Imprudente - garantendo un indennizzo reale e significativo e confermando l'attenzione della Regione Abruzzo verso un settore strategico per l'economia regionale e la salvaguardia delle aree interne'.

