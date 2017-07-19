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            Abruzzo: incentivi per trasporto pubblico e rinnovo degli impianti di riscaldamento

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Incentivare comportamenti sostenibili e accompagnare cittadini e lavoratori nella transizione ecologica attraverso misure concrete. Sono gli obiettivi delle nuove iniziative del Piano regionale per la tutela della qualita' dell'aria, promosse dalla Regione Abruzzo nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che ha assegnato complessivamente 5 milioni di euro per il finanziamento degli interventi. Le risorse sono destinate a due linee di azione principali: il sostegno all'utilizzo del trasporto pubblico locale e il rinnovo tecnologico degli impianti di riscaldamento domestico, con l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti, migliorare la qualita' dell'aria e favorire un utilizzo piu' efficiente dell'energia.

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