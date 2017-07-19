Abruzzo: incentivi per trasporto pubblico e rinnovo degli impianti di riscaldamento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - 'Le nuove direttive europee impongono obiettivi sempre piu' sfidanti in materia di qualita' dell'aria - ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio - e noi abbiamo scelto di affrontare questa sfida con misure concrete, che aiutino i cittadini e i lavoratori ad adottare comportamenti piu' sostenibili senza gravare sulle famiglie. La transizione ecologica che vogliamo e' quella che tutela l'ambiente, ma producendo anche vantaggi economici per i cittadini, perche' ridurre i consumi significa ridurre i costi. Per questo anteponiamo la razionalita' e i risultati concreti a qualsiasi approccio ideologico'.

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(RADIOCOR) 25-07-26 17:42:46 (0354)ENE,PA 5 NNNN