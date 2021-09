Abruzzo: imprenditori, servono progetti o Pnrr diventera' un'insidia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Pescara, 24 set - Buoni progetti delle amministrazioni pubbliche, oggi assenti anche per una mancanza di competenze nella progettazione, per rendere il Pnrr "un'opportunita' e non un'insidia". La richiesta arriva dagli imprenditori dell'Abruzzo assieme a quella di una pianificazione di lungo periodo delle iniziative territoriali. "I progetti oggi non ci sono e c'e' preoccupazione su come verranno utilizzare le risorse del Pnrr" in regione osserva Marco Fracassi, presidente di Confindustria Abruzzo, nel corso dell'Abruzzo Economy Summit.

Le ingenti risorse in arrivo dovranno essere messe a terra dalle amministrazioni locali e se non si sapra' progettare il rischio e' quello delle delocalizzazioni, anche dal settore di punta, il polo dell'automotive, trainante per le esportazioni abruzzesi. All'Abruzzo servono infrastrutture e l'economia del mare, con le risorse stanziate per i porti italiani, possono essere un asset strategico, aggiunge Fracassi. Il sistema imprenditoriale della regione chiede anche di investire in formazione. "Cerchiamo diplomati e non li troviamo" lamenta Francesco Berti, amministratore delegato del gruppo Amadori che in Abruzzo punta ad investire oltre 50 milioni nei prossimi cinque anni. Un deficit di formazione lo segnala anche Luca Tosto, amministratore delegato della Walter Tosto che intende promuovere la nascita di un istituto tecnico superiore nel suo territorio di insediamento. Pronta ad investire in Abruzzo e' anche Terna che indica in 766 milioni le risorse complessive destinate alla regione delle quali, spiega il responsabile della societa' della rete elettrica Adel Motawi, 220 milioni sono gia' inseriti nel piano industriale 2021-2025.

