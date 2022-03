Abruzzo: food, primi contatti di players mondiali con produttori regionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - Le eccellenze agroalimentari abruzzesi, dallo zafferano al vino, passando per salumi, formaggi, tartufi e legumi, sbancano in Belgio. Ad "Abruzzo Sostenibile" in corso di svolgimento a Bruxelles, grande successo per la cena evento "Incontro Sapori abruzzesi" come pure le degustazioni di vini e lo show cooking. In campo fino a domani nella capitale belga, i prodotti abruzzesi presentati da 25 imprese, con l'obiettivo di proseguire il percorso di internazionalizzazione e conquista di nuovi mercati, avviato all'Expo di Dubai, poche settimane fa. A stilare un primo bilancio il direttore generale Arap, Antonio Morgante: 'L'interesse, per non dire l'entusiasmo dei nostri interlocutori, ovvero i players esteri del settore agroalimentare, si e' toccato con mano. Da quello che ci dicono gli imprenditori che abbiamo portato qui a Bruxelles, numerosi sono stati gia' i primi contatti commerciali, e come avvenuto dopo la missione di inizio marzo all'Expo di Dubai, questo significhera' concretamente la sottoscrizione di contratti di fornitura, sinergie e scambio di competenze'.

