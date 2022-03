Abruzzo: Dionisio (Arta), nesso tra agrifood di qualita' e Regione del benessere

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - 'Nella collaborazione tra Arta ed Arap si puo' leggere una piccola rivoluzione in corso: in campo ci sono infatti non piu' mondi fra di loro autonomi e non dialoganti, ma una stretta sinergia, nel segno dell'agrifood di qualita' e capace di conquistare nuovi mercati da una parte, e la tutela ambientale e la qualita' della vita nel suo complesso dall'altra'. Lo ha detto Maurizio Dionisio, direttore generale dell'Agenzia regionale tutela ambientale (Arta), a Bruxelles, all'evento "Abruzzo Sostenibile", vetrina internazionale in programma fino a domani, promosso dalla Regione Abruzzo, attraverso Arap. L'Arta sara' di supporto all'azione di promozione del brand Abruzzo e in particolare come soggetto attuatore del progetto multidisciplinare "Abruzzo regione del benessere". 'Anche e soprattutto l'azione di internazionalizzazione delle nostre imprese, come pure l'attrazione di investimenti sul territorio - ha spiegato ancora Dionisio - devono poter far leva sul brand di Abruzzo regione del benessere, una ambiziosa strategia di cui Arta, soggetto attuatore, si e' impegnata ad affermare, recitando un ruolo nuovo, oltre i suoi compiti tradizionali.

Del resto c'e' un nesso profondo tra l'agrifood di qualita', protagonista qui a Bruxelles, la tutela dell'ambiente, la salubrita' del suolo e delle acque, come una relazione profonda sussiste tra cibi genuini e l'educazione alimentare'.

Dca

