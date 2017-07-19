Abruzzo: dalla Regione oltre un milione di euro per il lancio di Blue Sentynet -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - 'Blue Sentynet rappresenta un investimento strategico per la tutela dell'ecosistema marino e per la competitivita' del nostro comparto ittico', dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente. 'Dotiamo il territorio di una rete di monitoraggio integrata tra sensori e satelliti, un sistema di allerta precoce e strumenti digitali di ultima generazione per affrontare scenari climatici sempre piu' complessi e offrire un supporto concreto agli operatori', aggiunge Imprudente.

