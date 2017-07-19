Abruzzo: contributi a 16 enti del Terzo settore per emergenza alimentare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - Sono sedici gli enti del Terzo settore che riceveranno contributi e agevolazioni per le iniziative di sostegno alimentare a persone in stato di bisogno. Lo rende noto l'assessore alle Politiche sociali dela regione Abruzzo, Roberto Santangelo, dopo la pubblicazione degli esiti dell'avviso pubblicato nel mese di marzo. Gran parte degli enti beneficiari e' costituita dalle Caritas dislocate su tutto il territorio regionale, anche in ragione del fatto che queste strutture sono in prima linea nel combattere e contrastare l'emergenza alimentare e possono garantire copertura territoriale.

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(RADIOCOR) 27-06-26 17:21:34 (0361)FOOD,PA 5 NNNN