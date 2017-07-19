Abruzzo: contributi a 16 enti del Terzo settore per emergenza alimentare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - 'Anche per questo avviso che mette a disposizione 250 mila euro - spiega l'assessore Roberto Santangelo - la risposta degli enti del Terzo settore e dell'associazionismo impegnati a contrastare un'emergenza in forte espansione e' stata forte e convincente. La Regione, seppur con un contributo minimo, anche quest'anno e' riuscita a garantire un supporto a tutti gli operatori che quotidianamente sono impegnati nell'attivita' di contrasto all'emergenza alimentare. Il nostro obiettivo - prosegue Santangelo - e' ridurre fenomeni di emarginazione sociale ed economica, garantendo nell'immediato quell'aiuto economico necessario a superare le difficolta' quotidiane per arrivare, grazie ad un percorso guidato, ad una piena inclusione del soggetto nelle dinamiche sociali dei singoli territori'.

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