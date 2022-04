Abruzzo: Campitelli, Regione modello e apripista su fronte energia rinnovabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 apr - 'L'Abruzzo vuole confermarsi come modello e apripista sul fronte dell'energia rinnovabile, la cui produzione nel 2020 ha coperto, nella nostra regione, circa il 27% del fabbisogno, un dato molto positivo. Ed e' la premessa per finalizzare una strategia per immagazzinare questa energia nel vettore idrogeno, e poi consumarla in loco, con la creazione di un sistema complesso, che coinvolga l'intera filiera e le nostre attivita' produttive. Non a caso abbiamo risposto alla manifestazione di interesse del Ministero della Transizione ecologica per individuare aree industriali dismesse per la produzione di idrogeno green. Altro passo nella direzione di una transizione energetica che con le giuste tempistiche e senza forzature, puo' offrire una grande opportunita' per le imprese e le famiglie abruzzesi'. Lo ha detto l'assessore regionale, con delega all'energia, Nicola Campitelli, che ha chiuso la prima sessione dei lavori del convegno internazionale all'Aurum di Pescara, "Energy for the future of industrial areas" organizzato dall'Agenzia regionale delle attivita' produttive (Arap), braccio operativo della Regione Abruzzo.

