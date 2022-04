Abruzzo: Campitelli, puntare su idrogeno verde e' avere strategia concreta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 apr - 'La guerra in Ucraina, che coinvolge uno dei nostri maggiori fornitori di gas, la Russia, ci ha fatto comprendere che un Paese industrializzato come il nostro, non puo' essere dipendente in modo cosi' eccessivo dall'estero per il suo fabbisogno energetico. Paghiamo le non scelte fatte per anni, e ora l'Abruzzo, puntando con concretezza e determinazione anche sulla produzione e utilizzo dell'idrogeno verde, dimostra di saper fare scelte strategiche, per garantirsi in un futuro prossimo, energia non solo pulita, ma anche a filiera corta, sostenibile economicamente per le nostre imprese e famiglie'.

Sono queste le parole dell'assessore regionale, con delega all'Energia, Nicola Campitelli, che hanno chiuso la prima sessione dei lavori del convegno internazionale all'Aurum di Pescara, "Energy for the future of industrial areas" organizzato dall'Agenzia regionale delle attivita' produttive (Arap), braccio operativo della Regione Abruzzo.

Dca

(RADIOCOR) 14-04-22 08:41:14 (0158)ENE,PA 5 NNNN