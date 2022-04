Abruzzo: Arap, verso primo gruppo europeo interesse economico per filiera idrogeno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - Enti pubblici e imprese abruzzesi interessati a sviluppare la filiera dell'idrogeno verde, costituiranno a breve, con la regia della Regione Abruzzo, e del suo braccio operativo, l'Agenzia regionale delle attivita' produttive (Arap), il primo Gruppo europeo di interesse economico (Geie), strumento previsto a livello comunitario che consente di partecipare a bandi e ad accedere ad agevolazioni e opportunita' in un settore sempre piu' strategico. L'annuncio da parte del direttore generale Arap, Antonio Morgante, in apertura del convegno internazionale "Energy for the future of industrial areas", in corso di svolgimento all'Aurum di Pescara, sottolineando che il modello della Geie 'e' mutuato da quello che gia' ottimi risultati sta ottenendo in Francia e Germania', incentrato proprio sulla filiera dell'idrogeno verde, che accumula energia prodotta da fotovoltaico ed eolico, senza emissioni e, a regime, a costi minori per i consumatori finali, imprese e cittadini e riducendo la dipendenza dalle forniture estere di gas e petrolio, sempre piu' compromesse dai difficili scenari geopolitici a cominciare dalla guerra in Ucraina.

