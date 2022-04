Abruzzo: Arap, verso primo gruppo europeo interesse economico per filiera idrogeno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - 'Il Geie e' uno strumento prezioso per vincere concretamente la partita della riconversione energetica, oggi quanto mai urgente, visti i rincari di materie prime e di costi energetici che affliggono le imprese, anche nelle nostre aree industriali: ad aprile e' stato registrato un calo dei fatturati dal 17% al 24% per circa meta' delle aziende. Un grido di allarme che deve far accelerare tutti i processi, compreso quello dell'implementazione dell'utilizzo dell'idrogeno come vettore, prodotto da fonti rinnovabili. Un settore su cui si concentreranno importanti finanziamenti a livello europeo', ha commentato il presidente Arap Giuseppe Savini. 'Uno strumento molto elastico, a seconda dei progetti che si intenderanno mettere in campo. Consentira' di essere presenti sui tavoli europei e nazionali. Anche su questo fronte la nostra adesione a Dii - Desert Energy, risulta strategica, perche' ci mette in contatto diretto con i maggiori player internazionali che operano nel settore delle energie rinnovabili. L'idrogeno ha gia' un impatto, in Italia si stanno costruendo i primi distributori di idrogeno, sta crescendo il settore dei trasporti che utilizzano questo vettore. Una occasione che non puo' essere persa dal nostro tessuto economico e dai nostri nuclei industriali', secondo il dg Morgante.

