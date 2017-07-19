Abruzzo: Anvur certifica Gran Sasso Science Institute vertici ricerca italiana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - La Valutazione della Qualita' della Ricerca 2020 - 2024 dell'Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) conferma il Gran Sasso Science Institute (GSSI) tra le istituzioni di riferimento nel panorama scientifico italiano. Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Universita' e alla Ricerca, Roberto Santangelo, commentando i risultati del Rapporto Anvur, che attestano il posizionamento d'eccellenza del GSSI nelle quattro aree scientifiche dell'Istituto: Informatica, Fisica, Matematica e Scienze sociali. Il GSSI risulta infatti primo sia nell'Area 13 - Scienze economiche e statistiche, sia nell'Area 11 - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche. Il primato riguarda anche i Gruppi Scientifico-Disciplinari di competenza dell'Area: Economia Applicata e Geografia.

Nell'area economica, in particolare, il GSSI registra un valore R1_2 pari a 1,37, corrispondente a uno scarto di +0,37 rispetto alla media nazionale: il risultato piu' elevato in Italia, davanti a Bocconi (+0,28) e LUISS (+0,25).

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