Abruzzo: Anvur certifica Gran Sasso Science Institute vertici ricerca italiana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - 'Nel rapporto ANVUR - ha spiegato Santangelo - e' evidenziata anche la qualita' del percorso formativo del GSSI e la sua capacita' di sostenere le carriere delle nuove generazioni di ricercatori e che ci pone al secondo posto tra le Scuole universitarie a ordinamento speciale solo alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Questo rapporto - conclude - restituisce l'immagine di un istituto giovane ma ormai stabilmente collocato ai vertici della ricerca italiana. Per L'Aquila e per l'Abruzzo, il risultato conferma il ruolo del GSSI come polo scientifico capace di competere ai massimi livelli nazionali e internazionali e di contribuire alla crescita scientifica e accademica del Paese'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-07-26 17:01:53 (0355)PA,SPACE 5 NNNN