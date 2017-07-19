Abruzzo: al via sportello per aggiornamento dati asili e istituti infanzia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Nuova apertura dello sportello digitale dedicato al caricamento da parte degli asili e delle strutture dell'infanzia dei dati relativi al Piano educativo 0-6 anni per l'anno 2026 della Regione Abruzzo. Lo rendono noto gli uffici regionali del Servizio Istruzione, specificando che la piattaforma regionale sara' operativa fino al 30 aprile 2026. Il nuovo servizio di caricamento dei dati svolge la duplice funzione di venire incontro, da un lato, alle necessita' degli asili e delle strutture che aderiscono al Piano educativo 0-6 e che sulla piattaforma devono caricare la documentazione necessaria ad ottenere i finanziamenti, dall'altro, di monitorare l'attivita' delle strutture stesse in modo da facilitare l'azione di programmazione della Regione Abruzzo. Nell specifico l'attivita' della piattaforma e dello sportello si rivolge alle strutture esistenti che nel 2025 non hanno fatto l'iscrizione, a quelle di nuova istituzione e a quelle gia' iscritte che hanno necessita' di aggiornare i dati inseriti al momento dell'iscrizione.

