            Abruzzo: al via sportello per aggiornamento dati asili e istituti infanzia -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - 'E' importante - ha ricordato l'assessore all'Istruzione Roberto Santangelo - tenere aggiornato il sistema perche' in questo modo si agevola l'attivita' degli uffici regionali sia nella fase di liquidazione ed erogazione dei finanziamenti in favore delle strutture private, sia nella fase di programmazione delle politiche dell'istruzione di competenza regionale. Non solo, c'e' poi un aspetto pratico perche' la mancata iscrizione o l'aggiornamento di dati comporta l'impossibilita' per la Regione di erogare il finanziamento oppure il rimborso delle spese sostenute. Si puo' procedere - conclude l'assessore - all'erogazione dei contributi solo se la documentazione e' presente sulla piattaforma o se la struttura o l'asilo e' censito'.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 07-02-26 17:16:33 (0391)PA 5 NNNN

              


