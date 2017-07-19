Abruzzo: al via progetto manageriale per rilancio aree interne marsicane

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Firmato il protocollo d'intesa del progetto 'Le Valli della Tecnologia', iniziativa finalizzata alla rigenerazione socio-economica delle aree interne marsicane attraverso l'innovazione, la tecnologia avanzata e il contributo delle competenze manageriali. Il progetto adottato dalla Regione, con la firma alla presenza di numerosi sindaci, per la prima volta, coinvolge i manager nel rilancio non solo economico, ma anche sociale del territorio, con il coordinamento di Federmanager Abruzzo e Molise e con la partnership di Telespazio, Universita' dell'Aquila e Confindustria. Il progetto. 'Le Valli della Tecnologia' interessera' un'area omogenea delle Aree Interne Marsicane, comprendente i Comuni di: Balsorano, Bisegna, Canistro, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Trasacco, Villavallelonga. Un territorio esteso su oltre 800 km, segnato da spopolamento, invecchiamento della popolazione e fragilita' dei servizi, ma al tempo stesso ricco di potenzialita' ambientali, culturali e produttive.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-02-26 14:48:49 (0321)PA 5 NNNN