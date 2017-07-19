Abruzzo: al via progetto manageriale per rilancio aree interne marsicane -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - 'Il progetto - ha spiegato l'assessore alle aree interne Mario Quaglieri - s'inserisce pienamente nella strategia regionale di riequilibrio e sviluppo dei territori, con particolare riferimento al rafforzamento dei processi di innovazione e alla valorizzazione del capitale umano. Introduce un modello operativo basato sull'integrazione tra competenze manageriali, tecnologie avanzate e programmazione pubblica, in grado di accompagnare i territori in percorsi di crescita strutturati e misurabili. La firma del Protocollo d'intesa consente di attivare una governance condivisa e strumenti di intervento coerenti con le opportunita' offerte dalla programmazione europea, dal PNRR e dai fondi regionali. La Regione Abruzzo sostiene questo approccio, orientato alla qualificazione dei servizi e al miglioramento della capacita' attrattiva dei nostri territori nel medio-lungo periodo'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-02-26 14:49:09 (0322)PA 5 NNNN