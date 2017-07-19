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            Abruzzo: al via l'avviso che finanzia corsi di formazione su sicurezza lavoro

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Guarda alla sicurezza sul posto di lavoro e alla formazione di una cultura della prevenzione il nuovo avviso della Regione Abruzzo in materia di sicurezza sul lavoro. D'intesa con l'Inail, la Regione ha pubblicato un avviso che prevede il finanziamento di corsi di formazione da erogare ai lavoratori delle imprese abruzzesi. 'L'avviso pubblicato d'intesa con la Conferenza delle Regione - spiega l'assessore al Lavoro Tiziana Magnacca - non fa altro che dare seguito a quelli che sono i nostri obiettivi principali in materia di sicurezza, e cioe' formazione e cultura della prevenzione. Questo avviso, inoltre, migliorare incrementa l'offerta che presentiamo alle aziende abruzzesi in materia di sicurezza, anche perche' proprio nelle aziende e' cresciuta negli ultimi anni la consapevolezza che il tema della sicurezza, della prevenzione e del rispetto delle regole non e' piu' rinviabile'.

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            (RADIOCOR) 19-07-26 15:42:20 (0347)PA 5 NNNN

              


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