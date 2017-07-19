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            Abruzzo: al via l'avviso che finanzia corsi di formazione su sicurezza lavoro -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - La finalita' dell'Avviso e' di promuovere la realizzazione di progetti di formazione per lavoratrici e lavoratori volti all'aggiornamento e alla qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di promuovere la consapevolezza circa la complessita' del tema 'sicurezza' e l'importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro. 'Si tratta, e' il caso di sottolineare - dice l'assessore Magnacca - di formazione aggiuntiva rispetto a quella fissata per legge a carico delle aziende. In sostanza, mettiamo a disposizione delle imprese risorse per migliorare e affinare la comunicazione con i propri lavoratori in tema di sicurezza e prevenzione'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 19-07-26 15:42:37 (0348)PA 5 NNNN

              


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