Abruzzo: al via l'avviso che finanzia corsi di formazione su sicurezza lavoro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - La finalita' dell'Avviso e' di promuovere la realizzazione di progetti di formazione per lavoratrici e lavoratori volti all'aggiornamento e alla qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di promuovere la consapevolezza circa la complessita' del tema 'sicurezza' e l'importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro. 'Si tratta, e' il caso di sottolineare - dice l'assessore Magnacca - di formazione aggiuntiva rispetto a quella fissata per legge a carico delle aziende. In sostanza, mettiamo a disposizione delle imprese risorse per migliorare e affinare la comunicazione con i propri lavoratori in tema di sicurezza e prevenzione'.

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