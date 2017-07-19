Dati
            Notizie Radiocor

            Abruzzo: al via istanze per contributi in progetti di assistenza sociale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - Al via fino al 16 marco la presentazione della domanda per ottenere contributi economici per progetti di assistenza della regione Abruzzo.

            Lo possono fare tutte quelle associazioni la cui attivita' e' rivolta alle persone con disabilita'. La misura e' diretta, in particolar modo, all'Anffas regionale, l'associazione nazionale che raggruppa le famiglie di persone con disabilita', e alle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale la cui attivita' statutaria e' rivolta alle persone con disabilita', con esclusione delle associazioni che hanno convenzioni con Servizio sanitario nazionale.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 21-02-26 15:44:23 (0395)SAN,PA 5 NNNN

              


