Abruzzo: al via i lavori di potenziamento dell'acquedotto del Chiarino
Finanziati con 10 milioni di euro di fondi Fsc (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Sono partiti i lavori di potenziamento dell'acquedotto del Chiarino, finanziati con 10 milioni di euro di fondi Fsc. Lo riporta una nota della Regione Abruzzo.
L'intervento interessa il sistema acquedottistico realizzato negli anni Venti del Novecento, che alimenta le frazioni aquilane di Arischia, Preturo, Sassa e Roio e i comuni di Pizzoli, Lucoli, Scoppito e Tornimparte. Le nuove condotte seguiranno i tracciati esistenti, eliminando le interferenze sorte nel tempo.
La conclusione dell'intervento e' prevista entro la fine del 2027.
com-Vec.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 27-09-26 13:04:17 (0251)PA,INF 5 NNNN