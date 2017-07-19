Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Abruzzo: al via i lavori di potenziamento dell'acquedotto del Chiarino

            Finanziati con 10 milioni di euro di fondi Fsc (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Sono partiti i lavori di potenziamento dell'acquedotto del Chiarino, finanziati con 10 milioni di euro di fondi Fsc. Lo riporta una nota della Regione Abruzzo.

            L'intervento interessa il sistema acquedottistico realizzato negli anni Venti del Novecento, che alimenta le frazioni aquilane di Arischia, Preturo, Sassa e Roio e i comuni di Pizzoli, Lucoli, Scoppito e Tornimparte. Le nuove condotte seguiranno i tracciati esistenti, eliminando le interferenze sorte nel tempo.

            La conclusione dell'intervento e' prevista entro la fine del 2027.

            com-Vec.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 27-09-26 13:04:17 (0251)PA,INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.