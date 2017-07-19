Abruzzo: al via i lavori di potenziamento dell'acquedotto del Chiarino -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Il progetto prevede una nuova condotta adduttrice in ghisa, del diametro nominale di 500 millimetri, dal nuovo partitore idraulico in localita' Capannelle fino al nodo di Arischia. Da qui partiranno due dorsali da 300 millimetri, dirette rispettivamente verso il partitore di Preturo e i serbatoi di San Vittorino e Colle Caliglio. Il tracciato complessivo si sviluppa per circa 15 chilometri.
Il potenziamento, insieme alla prevista realizzazione del nuovo impianto di potabilizzazione di Campotosto, consentira' di portare la disponibilita' complessiva del sistema a circa 320 litri al secondo. La maggiore risorsa idrica e l'interconnessione con l'Altopiano delle Rocche contribuiranno inoltre a soddisfare il fabbisogno di Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio nei periodi di maggiore affluenza turistica.
com-Vec.
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