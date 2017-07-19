Abruzzo: al via i corsi gratuiti per l'apprendimento della lingua straniera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - In Abruzzo i corsi di apprendimento della lingua straniera saranno gratuiti. E' quanto previsto dall'avviso 'Competenze linguistiche' presentato dall'assessore alla Formazione Roberto Santangelo e dalla dirigente del Servizio Formazione, Nicoletta Bucco. Si tratta di una misura finanziata per 2 milioni di euro dal Fondo sociale europeo ed e' rivolta, a tutti i cittadini residenti in Abruzzo. I corsi di lingua straniera saranno totalmente gratuiti, al termine dei quali verra' rilasciata una certificazione fino a livello C2. Ai corsi possono aderire, prendendo informazioni ai Centri d'esame autorizzati, i disoccupati, gli inoccupati, i lavoratori e professionisti titolari di partita Iva da almeno un anno. Le lingue interessate sono: inglese, francese, tedesco e spagnolo; i corsi di preparazione avranno una durata variabile tra le 60 e le 90 ore, in relazione al livello di certificazione da conseguire.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-07-26 12:18:10 (0190)PA 5 NNNN