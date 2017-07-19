Abruzzo: al via i corsi gratuiti per l'apprendimento della lingua straniera -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - 'L'intervento copre un gap formativo importante - ha specificato l'assessore Santangelo - proprio perche' la conoscenza della lingua straniera facilita l'ingresso nel mondo del lavoro e incrementa le competenze di lavoratori e professionisti. E in questo senso voglio rivolgere un invito ai potenziali beneficiari dei corsi gratuiti di assumere informazioni presso i Centri d'esame autorizzati che sono alla ricerca di candidati. Era da anni che la Regione non promuoveva una misura di questa portata ed in questo senso siamo venuti incontro alle tante richieste che ci sono giunte dai cittadini, ma anche dalle aziende e da tutti gli operatori impegnati nella formazione. C'e' poi un dato nuovo: la riserva del 30% di presenza femminile a pena di inammissibilita' del corso stesso. La previsione di una quota rosa - aggiunge l'assessore - risponde a un'esigenza pratica perche' intende promuovere l'accesso equo alle opportunita' formative, sostenere i processi di empowerment femminile e contribuire al superamento delle disparita' di genere nel mercato del lavoro'.

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