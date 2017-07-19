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            Abruzzo: al via domande per l'avviso da 10 mln 'Digitalizzazione delle Pmi'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - E' aperto fino alle ore 10 del 12 ottobre lo sportello telematico della Regione Abruzzo per la presentazione delle domande relative all'avviso 'Digitalizzazione delle Pmi', finanziato con 10 milioni di euro del programma Fesr Abruzzo 2021-2027. Lo comunica la Regione con una nota.

            La misura e' rivolta alle micro, piccole e medie imprese abruzzesi, comprese le ditte individuali, e ai liberi professionisti titolari di partita Iva. L'obiettivo e' accompagnare il sistema produttivo nel percorso di trasformazione digitale, sostenendo l'adozione di tecnologie in grado di contribuire alla crescita delle imprese e all'incremento del fatturato.

            com-Vec.

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            (RADIOCOR) 26-09-26 11:05:42 (0199)PA 5 NNNN

              


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