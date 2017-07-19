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            Abruzzo: al via domande per l'avviso da 10 mln 'Digitalizzazione delle Pmi' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso lo sportello telematico della Regione Abruzzo.

            Per la compilazione della domanda e' necessario utilizzare lo Spid del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

            Per individuare il servizio, sara' sufficiente digitare 'Digitalizzazione delle Pmi' nel campo 'Cerca un servizio' e selezionare il modulo tra i risultati disponibili. Non saranno prese in considerazione candidature trasmesse con modalita' diverse da quella prevista dallo sportello telematico. E' possibile presentare una sola domanda per ciascun soggetto. Prima dell'invio, il richiedente dovra' verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni inserite, nonche' la veridicita' delle dichiarazioni rese.

            com-Vec.

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