Abruzzo: al via bando da 10 milioni di euro per competitivita' micro e Pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Dieci milioni di euro per accompagnare le micro, piccole e medie imprese abruzzesi e i liberi professionisti nel percorso di trasformazione digitale e rafforzarne la competitivita' sui mercati. E' questo l'obiettivo del nuovo avviso pubblico 'Intervento 1.2.2 - Digitalizzazione delle PMI', promosso dall'Assessorato allo Sviluppo economico e finanziato nell'ambito del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027, Priorita' I 'Ricerca, Competitivita' e Sviluppo'. 'Con questo bando - ha dichiarato il presidente della Regione Marco Marsilio - offriamo un sostegno concreto e strategico alle nostre imprese affinche' possano affrontare le sfide dei mercati globali con strumenti all'avanguardia. La digitalizzazione non e' piu' un'opzione, ma una necessita' per garantire crescita, occupazione e resilienza del nostro territorio. Investire 10 milioni di euro significa dare un segnale forte alle micro e piccole realta' che rappresentano la spina dorsale dell'economia abruzzese'.

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