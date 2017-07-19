Abruzzo: al via bando da 10 milioni di euro per competitivita' micro e Pmi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - il Presidente Marsilio ha spiegato che la misura punta a sostenere gli investimenti in tecnologie digitali, nell'e-commerce, nella cybersecurity, nell'automazione dei processi produttivi e nelle strategie di marketing digitale, favorendo l'innovazione del sistema produttivo regionale. Il Presidente ha, inoltre, ricordato come il bando sia stato esteso anche ai liberi professionisti con partita IVA, recependo una richiesta avanzata negli ultimi anni dal partenariato economico e sociale. 'Era un impegno che avevamo assunto e oggi trova concreta attuazione con questo avviso', ha sottolineato.

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